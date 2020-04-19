Пятый пациент умер от коронавируса под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/c73c71e0-8240-11ea-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Нижегородской области зафиксирован пятый случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, скончавшийся — 60-летний мужчина. У него развилась двухсторонняя пневмония, «и как следствие, молниеносный отек легких и мозга».

Летальный исход плюс один. Итого пять. Мужчина 1960 года рождения, — написал он в своём Facebook.

По словам Гусейнова, ранее в Нижегородской области от коронавируса скончались четыре женщины. Все они были старше 80 лет и имели хронические заболевания, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов инфицирован вирусом нового типа, заболевание протекает в лёгкой форме.