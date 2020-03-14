https://static.news.ru/photo/8503fdec-6743-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Пятьсот сорок три человека в настоящее время находятся на карантине в Новосибирской области. Они прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран.

Случаев заболевания в области нет. Если у людей проявляются признаки ОРВИ, их тут же госпитализируют и берут анализы. Глава региона Андрей Травников сообщил, что им уже подписано распоряжение о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу, пишет РИА Новости.

В частности, отменяются массовые мероприятия, заграничные поездки, людей призывают соблюдать правила гигиены и проявлять настороженность.

Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Лучше обратиться к врачу, — сказал губернатор.

Травников посоветовал побольше информировать население, так как этого «много не бывает». Так, неделю назад власти узнали, что одна из новосибирских школ запланировала тур по Европе. Это было своевременно выявлено и остановлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские эпидемиологи говорят о новых волнах распространения коронавируса. Поводом так считать стал первый случай внутреннего заражения в стране.