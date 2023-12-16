Пятилетний ребенок умер от кишечной инфекции в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве пятилетний мальчик умер в результате отека легких на фоне кишечной инфекции, сообщает Telegram-канал SHOT. Гибелью ребенка заинтересовалась полиция.

Трагедия произошла в поселении Марушкинское. По словам родителей, мальчик заболел двумя днями ранее. В день смерти он жаловался на сильные боли в животе. Кроме того, у него поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую помощь, но прибывшие медики мальчику помочь не смогли.

По факту смерти ребенка полиция проводит проверку. Устанавливается, где он мог заразиться и по какой причине ему два дня не оказывалась надлежащая медпомощь.

Ранее сообщалось, что ребенок в Иркутской области умер из-за ошибочного диагноза после падения с лестницы. Врачи одной из больниц диагностировали мальчику воспаление горла, спустя сутки он умер из-за черепно-мозговой травмы.

До этого в одном из столичных детских садов трехлетний ребенок умер от удушья, захлебнувшись рвотой. По словам директора учреждения, перед ЧП мальчик не жаловался на самочувствие. Воспитательница вызвала скорую после того, как не смогла разбудить ребенка после тихого часа.