https://static.news.ru/photo/e123d6d8-dc74-11e9-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военкомат Киевской области отправил повестку призывника пятилетнему мальчику.

В документе говорится, что он должен прийти в сельсовет со всеми необходимыми бумагами в присутствии одного из родителей до 23 сентября.

О возникновении курьёза на своей странице в социальной сети написала мама «призывника».

Тот случай, когда no comment. Пришла повестка моему сыну, и всё бы ничего, но ему пять лет, — передаёт слова женщины Life.

В сельсовете позже объяснили, что причиной отправки повестки пятилетнему ребёнку стал технический сбой. За ошибку там извинились, однако в будущем попросили в подобных случаях не в Facebook писать, а обращаться в администрацию, потому что «так делают все, кто уважает чужую работу».

Как ранее писал News.ru, мужчина из Нижневартовска в судебном порядке опротестовал решение военного комиссариата о признании его негодным к службе по призыву. Городской суд удовлетворил его иск.

Призывник получил повестку, однако не смог отправиться в армию из-за заведённого на него уголовного дела.