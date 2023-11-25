Пятиклассникам показали военный госпиталь с «окровавленными» манекенами Подмосковным школьникам провели урок в импровизированном военном госпитале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученикам пятого класса из Соснового Бора провели интерактив в импровизированном военном госпитале, пишет «Подъем». В Сети такой урок назвали жестоким и пугающим из-за «окровавленного» манекена и оторванной руки. Организаторы, в свою очередь, объяснили, что использовали вишневый сироп для имитации крови и силиконовую руку из интернет-магазина, а дети были заранее подготовлены к мероприятию.

Интерактив рассчитан. У нас дети оказывают помощь раненым, перевязывают руку, например, прежде чем зайти, и потом мы даем им краску, в данном случае вишневый сироп, как пользуются на «Мосфильме», они эту ранку по бинтику проводят, и они знают, что это не кровь. Потом мы предупреждаем, что попадем в прачечную, затем у нас будет комната выздоравливающих, а потом госпиталь, — подчеркнули организаторы.

Интерактив прошел в рамках внеклассного мероприятия «Урок мужества». Организаторы отметили, что детям понравилось играть в медсестер и врачей. Школьникам также показали патриотический видеоролик «Встанем» и предметы, привезенные с мест боев Великой Отечественной войны.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил создать в российских школах и вузах институт комиссаров. Он считает, что такая мера поможет в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне «тлетворного влияния» Запада. Он предложил назначать на эти должности ветеранов СВО.