Пять вузов предостерегли из-за экзамена по русскому языку для мигрантов Вузы предостерегли от нарушений на экзамене по русскому языку для мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор выдал пяти вузам предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, говорится на сайте ведомства. В список попали Институт Пушкина и РУДН.

Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата, — говорится в сообщении.

Предупреждение получили Псковский государственный университет, Российский государственный педуниверситет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Пушкина и Российский университет дружбы народов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области установили запрет на 2024 год привлекать иностранных граждан для работы в такси, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова. Также мигранты не смогут работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

До этого самарские власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.