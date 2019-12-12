https://static.news.ru/photo/aef9e450-1d3c-11ea-9319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Исследование «Авито.Работа» показало, что первый день 2020 года станет обычным рабочим днём как минимум для 19% занятых граждан.

Более половины из тех, кто выходит на работу 1 января, будет работать по своему обычному графику, 8% поработают из дома, а 20% уйдут домой раньше. Чаще, чем другим, приступить к своим рабочим обязанностям в самом начале года придётся специалистам сферы обслуживания: официантам (21%), охранникам (34%) и сотрудникам колл-центров (22%), пишет «Газета.Ru».

Прибавку к зарплате за выход на работу в праздник получат 33% опрошенных, при этом для большинства из них вознаграждение составит не более пяти тысяч рублей, только 6% ждут премий суммой более 20 тысяч. Между тем, за пять тысяч пожертвовать выходным днём готовы 32% респондентов, ещё 33% отказались бы от праздничного застолья за 5–10 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники.