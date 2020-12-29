Пять воинских коллективов награждены орденами Жукова и Суворова

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Работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов Москвы старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин отметил, что с завтрашнего дня расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Теперь помимо работников медицины, образования, правопорядка, торговли и СМИ, прививку могут сделать работники строительного...