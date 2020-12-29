Пять воинских коллективов награждены орденами Жукова и Суворова

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Жукова и Суворова лучшим воинским частям и вузам. Указы об их награждении были подписаны президентом Владимиром Путиным.
Ордена Жукова получили Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 7-я военная база Южного военного округа и 3-я отдельная бригада специального назначения Центрального военного округа.
Ордена Суворова министр обороны вручил командованию военно-транспортной авиации (ВТА) и 929-му Государственному лётно-испытательному центру (ГЛИЦ).
Награждение орденами Суворова и Жукова — это достойная оценка вашего ратного труда, — цитирует ТАСС слова главы ведомства на церемонии вручения наград.
Шойгу выразил уверенность, что воинские коллективы и далее будут честно выполнять свой долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите её национальных интересов.
Ранее NEWS.ru писал, что ветеран Торгового флота США Говард Пфайфер получил от руководства России медаль Ушакова за участие в арктических конвоях, которые доставляли жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны. Он назвал награду большой честью и заявил, что гордится тем периодом своей жизни, когда служил США и их союзникам, в том числе и России.