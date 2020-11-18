Пять российских медиков заразились коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/3bfbb0ee-2990-11eb-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять из 42 медицинских работников в Томской области, которые были привиты от коронавируса, получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Томской области 6 октября. Первыми 42 дозами, которые поступили в Томскую область, были привиты сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, городской больницы № 3, больницы скорой медпомощи и Томской районной больницы. Вторую дозу препарата, согласно правилам, они должны получить через 21 день после первой.

После первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на COVID-19 дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа — ещё у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медпомощь, в том числе пациентам с коронавирусом, — говорится в заявлении.

Сейчас все инфицированные медицинские работники чувствуют себя хорошо. У троих из них отсутствуют клинические симптомы заболевания или оно протекает в лёгкой форме, у двоих — среднетяжёлое течение. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Случаи получения положительных результатов тестов на коронавирус после первой вакцинации также были выявлены в Кемеровской области и Алтайском крае. Кроме того, коронавирус был диагностирован у троих привитых медработников на Алтае и у одного в Кузбассе.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, то вакцину от COVID-19 можно доработать. При этом масштабной модификации препарата не потребуется. Он отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком. По словам специалиста, в центре Гамалеи пока не сталкивались с разновидностью SARS-CoV-2 с изменённым S-белком.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.