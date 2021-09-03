Пять полицейских потеряли работу после побега заключённых в Истре

После побега заключённых из ИВС в подмосковной Истре работы лишились пять полицейских. Служебная проверка выяснила, что в местном ОМВД были систематические нарушения, пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди уволенных — начальник городского ОМВД Валентин Аркалов, который должен был лично проверять ИВС по ночам дважды в месяц. Также уволили его заместителя Новикова. Кроме того, без работы остался и.о. начальника изолятора Андрей Старшинов, так как он не следил за порядком в учреждении и за служебной дисциплиной.

Известно, что дежурный не в первый раз выключал видеокамеры и уходил спать, оставляя пост, — подчеркнул источник.

Также уволили дежурного ОМВД Илью Шарова, который должен был за ночь трижды проверить изолятор, но приходил только один раз, и начальника уголовного розыска, в обязанности которого входила слежка за ИВС.

При этом второй замначальника ОМВД Юрий Воронин отделался предупреждением, как и отвечавший за техобслуживание ИВС Максим Заобурный. Предупреждения о неполном служебном соответствии вручили заместителю главы ГУМВД по Московской области Вадиу Фомичеву и заместителю главы УОООП ГУ МВД региона Олега Сигунова.

12 августа двух сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Они же и оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключённых: Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключённых задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.