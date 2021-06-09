Пьяным и детям до 14 лет запретят выгуливать домашних животных

Россиянам, находящимся в состоянии опьянения и детям до 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными поддержало правительство. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, правительство
Власти также предложили продумать вопросы по дополнительному финансированию проекта для увеличения численности сотрудников органов, которые будут реализовывать новые полномочия. При этом авторы законопроекта — представители Совета Федерации — считают, что дополнительного финансирования не потребуется.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Ведомство предлагает помещать в вытрезвители людей, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто может нанести вред имуществу или представляет реальную угрозу для окружающих. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению проживающих с ними вместе людей.