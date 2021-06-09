Пьяным и детям до 14 лет запретят выгуливать домашних животных

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Россиянам, находящимся в состоянии опьянения и детям до 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными поддержало правительство. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, правительство поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный закон, предполагающий установку новых требований по выгулу животных. Так, предлагается запретить выгул домашних животных лицам в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям в возрасте до 14 лет. В заключении правительства отмечается необходимость конкретизировать ряд пунктов, поскольку, в частности, неясно, о каких животных идёт речь.

Власти также предложили продумать вопросы по дополнительному финансированию проекта для увеличения численности сотрудников органов, которые будут реализовывать новые полномочия. При этом авторы законопроекта — представители Совета Федерации — считают, что дополнительного финансирования не потребуется.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Ведомство предлагает помещать в вытрезвители людей, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто может нанести вред имуществу или представляет реальную угрозу для окружающих. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению проживающих с ними вместе людей.