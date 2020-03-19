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Оперативный дежурный полицейский в Москве получил звонок от местного жителя, который заявил, что недавно вернулся из Китая. Также мужчина отметил, что не намерен пускать к себе домой медиков. Об этом разговоре журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция стала проводить проверку по полученным от звонившего данным. Они связались с мужчиной снова. Однако тот не смог сказать, куда именно он ездил, когда вернулся и получил ли он какие-либо документы в аэропорту.

Москвич в итоге сознался, что он пьяный, ‌‌а‌ ‌поездку‌ ‌в‌ ‌Китай‌ ‌выдумал.‌ ‌Он‌ ‌пояснил, ‌‌что‌ ‌услышал‌, ‌что‌ ‌власти‌ ‌Москвы‌ ‌обещали‌ ‌выдавать‌ ‌больничный‌ ‌на‌ ‌две‌ ‌недели‌ ‌всем‌ вернувшимся‌ из восточной страны, ‌и‌ ‌решил‌ ‌воспользоваться‌ ‌ситуацией, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, житель Москвы обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Позже мужчина попросил не проводить проверку, поскольку изнасилование ему привиделось.