Пьяный полицейский за рулём сбил ребёнка на самокате

https://static.news.ru/photo/c2e3b132-c865-11eb-9a24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. Об этом рассказали в местном МВД, передаёт РИА Новости.

Мужчина находился вне службы. Его опьянение было установлено медицинским освидетельствованием. По предварительным данным, он не пропустил переходящего дорогу малыша при повороте направо.

Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители, — отметили в ведомстве.

По информации Mash Iptash, за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara сидел замглавы уголовного розыска отдела полиции «Автозаводский» Евгений Аксинин. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами головы и тела, но затем отправили домой.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.