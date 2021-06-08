Пьяный полицейский за рулём сбил ребёнка на самокате

Нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. Об этом рассказали в местном МВД, передаёт РИА Новости.
Мужчина
Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители, — отметили в ведомстве.
По информации Mash Iptash, за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara
Ранее стало известно, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.