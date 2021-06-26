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Пьяный подросток помочился с крыши храма в Улан-Удэ

15:58, 26 июня 2021
Свято-Одигитриевский Собор в Улан-Удэ. Бурятия, Сибирь Свято-Одигитриевский Собор в Улан-Удэ. Бурятия, Сибирь Фото: Аркадий Зарубин/wikimedia.org

Подросток забрался на крышу Свято-Одигитриевского кафедрального собора и справил малую нужду. Молодого человека задержали, он признался, что был пьян, передаёт «Подъём».

Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в соцсетях. Вскоре сотрудники полиции задержали подростка и его друга, который также забрался на крышу храма.

Они извинились за произошедшее, но не смогли объяснять причины своего поступка.

20-летние местные жители, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок, — сообщили журналистам в бурятском МВД.

Ранее московский Следственный комитет завёл уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съёмки ролика для TikTok, в котором фигурировала икона. По версии силовиков, молодые люди, которые снимали юмористический ролик, преследовали цель «надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней» и публично выразили явное неуважение окружающим, чтобы оскорбить чувства верующих.

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