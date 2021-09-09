Пьяный охранник встретил губернатора Приморья при проверке школы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал в одну из будущих школ края, чтобы проверить, как идёт строительство. Ворота ему открыл «пьяный вусмерть» охранник. Об этом пишет «Подъём».

Сторож очень долго открывал ворота, параллельно падая и ругаясь матом. Он заявлял, что строители на месте и работы по постройке школы ведутся. Своё же состояние мужчина попытался оправдать тем, что у него выходной.

Тем не менее Кожемяко не увидел на площадке ни строителей, ни их «слаженной работы». В результате было принято решение расторгнуть договор с генподрядчиком. Губернатор уточнил, что теперь же эта организация будет считаться недобросовестным исполнителем.

Так относиться к работе, которую тебе доверяют, — сложно подобрать слова. Я б сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди, — сказал Кожемяко.

В состоянии алкогольного опьянения многие люди совершают весьма странные поступки. Так, ранее в Феодосии задержали пьяного водителя и его голую спутницу, напавшую на сотрудников ДПС. Женщина обругала правоохранителей и покусала их.