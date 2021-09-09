Пьяный охранник встретил губернатора Приморья при проверке школы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал в одну из будущих школ края, чтобы проверить, как идёт строительство. Ворота ему открыл «пьяный вусмерть» охранник. Об этом пишет «Подъём».
Сторож очень долго
Тем не менее Кожемяко не увидел на площадке ни строителей, ни их «слаженной работы». В результате было принято решение расторгнуть договор с генподрядчиком. Губернатор уточнил, что теперь же эта организация будет считаться недобросовестным исполнителем.
Так относиться к работе, которую тебе доверяют, — сложно подобрать слова. Я б сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди, — сказал Кожемяко.
В состоянии алкогольного опьянения многие люди совершают весьма странные поступки. Так, ранее в Феодосии задержали пьяного водителя и его голую спутницу, напавшую на сотрудников ДПС. Женщина обругала правоохранителей и покусала их.