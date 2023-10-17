Пьяный красноярец выкинул собаку из окна после ссоры с сестрой

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Красноярске пьяный мужчина выкинул из окна собаку своей сестры после того, как женщина отказалась давать ему деньги на алкоголь, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По информации канала, животное ударилось головой о козырек магазина и скончалось. Мужчина был задержан и в ближайшее время предстанет перед судом.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров в Красноярске. Пьяный мужчина пришел домой к своей сестре, между родственниками развязалась ссора из-за нежелания женщины давать деньги на выпивку. Она ушла из квартиры. Спустя время мужчина сбросил пса с пятого этажа.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Подольска выкинули из окна второго этажа маленького той-терьера. По словам зооволонтера Игоря Айрапетяна, пса со множественными травмами доставили в реанимацию местной ветеринарной клиники. По факту произошедшего полиция организовала проверку.

До этого в Кемеровской области мужчина выбросил из окна свою беременную собаку. Сам кемеровчанин заявил, что сбросил питомца, потому что тот покусал его крысу. При падении собака скончалась. Полиция проводит проверку по данному факту.