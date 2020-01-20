https://static.news.ru/photo/3a91a1ac-3beb-11ea-9960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samot/blickwinkel

МВД и Минюст работают над положениями нового КоАП, которые, как предполагается, могут снизить масштабы пьянства.

Так, тех, кто неоднократно совершал правонарушения под воздействием алкоголя или распивал спиртное в общественных местах, возможно, будут отправлять на принудительное лечение — такие полномочия предполагается дать судам, пишут «Известия».

Адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол пояснил, что такие меры не противоречат действующей Конституции, так как она допускает ограничение прав и свобод человека, если это необходимо для защиты здоровья и прав других лиц.

По данным ГИБДД, почти десятая часть всех ДТП, произошедших в России в 2019 году, была совершена находившимися под действием спиртного водителями.

Проект нового КоАП планируется подготовить к 1 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за пропаганду наркотиков в Интернете. Речь может идти лишь о первом этапе ужесточения ответственности, в результате которого распространение информации о наркотиках станет грозить тюремным заключением — об этом говорят последние прошлогодние инициативы президента Владимира Путина и МВД.