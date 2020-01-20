МВД и Минюст работают над положениями нового КоАП, которые, как предполагается, могут снизить масштабы пьянства.
Так, тех, кто неоднократно совершал правонарушения под воздействием алкоголя или распивал спиртное в общественных местах, возможно, будут отправлять на принудительное лечение — такие полномочия предполагается дать судам,
Адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол пояснил, что такие меры не противоречат действующей Конституции, так как она допускает ограничение прав и свобод человека, если это необходимо для защиты здоровья и прав других лиц.
По данным ГИБДД, почти десятая часть всех ДТП, произошедших в России в 2019 году, была совершена находившимися под действием спиртного водителями.
Проект нового КоАП планируется подготовить к 1 марта 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за пропаганду наркотиков в Интернете. Речь может идти лишь о первом этапе ужесточения ответственности, в результате которого распространение информации о наркотиках станет грозить тюремным заключением — об этом говорят последние прошлогодние инициативы президента Владимира Путина и МВД.
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