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Телеведущий Владимир Соловьёв встал на защиту Андрея Малахова после конфликта с властями Киргизии. Он отметил, что его коллега занимается расследованием гибели сына миллиардера Александра Маругова уже давно, поэтому не может делать ничем не обоснованных заявлений.

Андрей Малахов — очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания, — сообщил он в интервью газете «ВЗГЛЯД». Он добавил, что Малахов...