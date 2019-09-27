Генеральная прокуратура провела анализ правонарушений, совершённых с января по август 2019 года. По данным исследования, треть преступлений совершили люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Однако этот показатель на 8,5% меньше аналогичных данных 2018 года, передаёт «
Больше половины нарушений совершили рецидивисты — таких преступлений было зафиксировано 415,2 тысячи. Иностранцы и лица без гражданства преступили закон 24,9 тысячи раз, что на 11% меньше прошлогодних цифр.
Ранее News.ru писал, что Союз производителей алкоголя предложил поднять минимальную розничную цену бутылки водки объёмом 0,5 л до 233 рублей.