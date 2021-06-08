Пьяная россиянка выбросила из окна котят

https://static.news.ru/photo/5be966ca-c83d-11eb-a2fa-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Тобольске пьяная жительница выкинула котят с пятого этажа. Как рассказал телеканалу «360» очевидец происшествия, одного котёнка удалось спасти. На место происшествия прибыли правоохранители.

У меня над головой пролетело что-то с таким звуком... Упавшие с большой силой были котята. Они ударялись о землю с такой силой. Я быстренько обратил внимание на то, откуда, возможно, летели котята, — рассказал Денис.

Как рассказал свидетель, он увидел на балконе женщину, которая намеревалась продолжить выбрасывать котят, тогда он стал ей кричать, чтобы она остановилась. В результате женщина испугалась и зашла в квартиру. Денис вызвал полицию и остался внизу ждать правоохранителей.

Спасти удалось только одного котёнка, второй погиб на месте. В УМВД России по Тюменской области начали проверять все обстоятельства произошедшего.

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