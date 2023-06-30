Над Бердянском прогремели мощные взрывы: как ВСУ атакуют РФ 30 июня Белгородская область и ДНР находились под ударами артиллерии, под Иркутском произошла диверсия на железной дороге

Фото: МО Украины

В минувшую ночь в Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, под Белгородом Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Панков и автомобильный пункт пропуска Нехотеевка. Также в регионе упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Минобороны эту информацию не комментировало. Обстрелы фиксировались на территории ДНР, а в Иркутской области неизвестные сожгли железнодорожное оборудование. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Белгородскую область обстреляли из минометов

Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, вечером 29 июня под минометным обстрелом ВСУ находился хутор Панков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля», — говорится в Telegram-канале главы региона.

Помимо этого, накануне в Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа. По данным Telegram-канала Baza, БПЛА, прилетевший со стороны Украины, был обнаружен в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань. Силы ПВО сбили его, в результате падения обломков никто не пострадал.

По данным Telegram-канала SHOT, в регионе был также атакован автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». По нему выпустили семь мин. Пострадавших и разрушений нет.

«МАПП „Нехотеевка“ находится в Белгородском районе (около 400 метров от границы). Атака по нему велась минами калибра 82 мм», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Бердянске прогремели взрывы

Утром 30 июня над Бердянском в Запорожской области раздались взрывы, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Бердянске громко. Над городом прозвучала серия взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что ПВО ВС РФ отразила попытку ВСУ «нанести ракетный удар по мирному городу».

По предварительным данным, была попытка нанесения удара крылатыми ракетами Storm Shadow, подчеркнул Рогов.

Telegram-канал «Бердянск.ру» уточняет, что взрывы гремели над населенным пунктом около 08:00 30 июня. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Какие территории ДНР попали под обстрел

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за последние сутки стало известно о 33 фактах ведения огня со стороны ВСУ.

На Донецком направлении украинская армия совершила 24 обстрела из артиллерии 155 мм, на Горловском — пять обстрелов из артиллерии 122 мм, на направлении Ясиноватой — два обстрела из артиллерии 155 мм, на направлении Волновахи — два обстрела из артиллерии 155 мм. Всего было выпущено 185 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Владимировка, Горловка, Донецк, Еленовка, Макеевка, Петровское, Яковлевка и Ясиноватая.

О жертвах среди мирного населения, а также повреждениях объектов гражданской инфраструктуры сведений в СЦКК не поступало.

Фото: МО Украины

Под Иркутском произошла диверсия рядом с заводом «Трансвагонмаш»

В Иркутской области вслед за инцидентом в Томске произошла диверсия на железнодорожных путях рядом с вагоноремонтным предприятием «Трансвагонмаш». Как пишет SHOT, неизвестный поджег релейный шкаф, обеспечивающий работу светофоров.

По данным канала, 29 июня около 23:00 по местному времени машинист грузового поезда заметил горящее оборудование рядом с железнодорожными путями в городе Черемхово Иркутской области.

«К моменту прибытия экстренных служб шкаф выгорел полностью. Двери были вскрыты. В непосредственной близости от места диверсии находятся жилые дома (до ближайшего — меньше километра)», — говорится в публикации.

Пострадавших нет, задержек в движении пассажирских поездов не произошло.

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