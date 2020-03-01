https://static.news.ru/photo/45398130-5bc9-11ea-af72-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Родственники военнослужащих псковской парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне в ходе контртеррористической операции, выдвинули предложение о том, чтобы наградить президента Владимира Путина. На встрече с главой государства одна из женщин вручила ему медаль, подготовленную Фондом памяти и посвящённую подвигу десантников.

Российский лидер поблагодарил их за почётный знак, но отметил, что для него важнее их личное отношение.

Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно, — цитирует Путина РИА Новости.

84 псковских десантника погибли в конце февраля — начале марта 2000 года в Аргунском ущелье в ходе сражения с превосходящим по численности отрядом боевиков. За мужество и героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, из них 63 — посмертно.

Как писал NEWS.ru, в день двадцатой годовщины Путин побывал в Пскове. Он возложил цветы к памятнику погибшим воинам и пообщался с их родственниками.