https://static.news.ru/photo/8361dff6-cd7c-11e9-a049-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 6 города Тулуна Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин посетил пострадавший от летних паводков город Тулун. Глава государства проверил, как отремонтировали школу № 6, первый этаж которой затопило в июне.

За лето в здании учебного заведения был сделан ремонт. Для лидера на первом этаже в холле установили информационные стенды, демонстрирующие уровень разрушения из-за стихии, передаёт ТАСС .

Ученики школы подготовили для политика небольшое музыкальное представление. Один из школьников под руководством педагога исполнил песню «На горе стоял казак». Остальной класс аккомпанировал ему на ложках. Президент вместе с вице-премьером Виталием Мутко и министром образования Ольгой Васильевой с удовольствием послушали выступление.

После этого он посетил кабинет труда, который пострадал от подтопления больше всего. Затем глава страны отправился в кабинеты математики и русского языка. Дети приветствовали его, как и положено, встав со своих мест. Путин сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеников, мальчика лет восьми, галстук сбился набок. Президент поправил криво завязанный узел, расправил воротничок, похлопал ребёнка по плечу и заметил, что «так стало лучше».

Осмотрев помещение, он вышел на улицу, где в ходе реконструкции было обустроено мини-футбольное поле, оборудованы спортивные площадки. Президент остался доволен выполненными работами. При этом ему сообщили, что их стоимость превысила 25 млн рублей. На новое оборудование для школы ушло свыше 100 млн рублей. Всего там обучаются 526 учащихся, в первых классах — 54 человека (2 класса) и работают 33 педагога. Так как паводок полностью разрушил школу № 20, было принято решение объединить два учебных заведения и перевести 241 ученика (с 5 по 8 классы) в школу № 6.

Ранее Путин раскритиковал чиновников Иркутской области за медленное решение жилищных проблем граждан, пострадавших от наводнения, писал News.ru.