Путину предложат повысить зарплаты во ФСИН, чтобы избавиться от пыток

Совет по правам человека (СПЧ) подготовит доклад о нарушениях в российских колониях, выводы из которого представят президенту России Владимиру Путину. Член СПЧ Ева Меркачёва уже назвала один из способов борьбы с пытками, передаёт «Коммерсантъ». Для этого нужно поднять зарплату сотрудникам ФСИН, так как вымогательство — главная причина насилия в местах заключения.

Младший инспектор ФСИН приходит на зарплату 10 тысяч рублей, конечно этого недостаточно. Однако с признаниями в преступлениях, которых люди не совершали, всё сложнее. Пока следствие и суды будут принимать признания, выбитые под пытками, ситуацию не изменить. Человеку осталось сидеть полгода — а он вдруг берет на себя вину ещё за три преступления. И все — следствие и суд — не обращают на это внимания. Надо каждому следователю и судье показывать эти ролики, чтобы они видели всю боль, кровь и швабры, — заявила Меркачёва.

Также член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что сумбурных проверок уже хватило, чтобы подтвердить системное насилие в учреждениях. При этом если, например, в Мордовии руководство ФСИН идёт навстречу, в Кирове наоборот.

Там нам сказали, что мы «ничего не докажем», а члены ОНК вообще обвинили Андрея Бабушкина, что он придумал результаты проверки ИК-6. Однако мы говорили с заключёнными нескольких отрядов, и все они сообщают о массовых издевательствах. А теперь мы получаем информацию, что людей, говоривших с нами, избивают после нашего отъезда, — сообщил Каляпин.

Ранее сообщалось, что бывший начальник туберкулёзной тюремной больницы Саратовской области Пaвел Гаценко не признаёт вину в организации изнасилований и пыток заключённых. Его адвокат утверждает, что Гaценко ничего не знал об издевательствах в своём учреждении.