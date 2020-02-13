https://static.news.ru/photo/489a6804-4e67-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал предложение члена Совета Федерации Алексея Пушкова о закреплении в преамбуле Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Глава государства считает эту идею хорошей.

Политик отметил, что необходимо подумать над реализацией этой идеи, передаёт РИА Новости.

Нужно ли это в Конституции отмечать? И, если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая, — подчеркнул он.

Путин уверен, что итоги войны сейчас пытаются исказить несмотря на наличие архивных документов, подтверждающих желание Германии уничтожить Россию.

Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Пушков заявлял, что победу во Второй мировой войне необходимо отразить в новой версии Конституции. По его словам, текущая преамбула позволяет включить в неё такие основополагающие моменты национального и исторического бытия страны.

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.