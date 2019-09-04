https://static.news.ru/photo/d53922cc-cf24-11e9-8efc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока», где им показали, как проводится бурятский ритуал для защиты от злых духов.

Политики посетили выставку, которая проходит на острове Русский в рамках Восточного экономического форума. В павильоне Бурятии лидеров двух стран встретили артисты в национальных костюмах. Именно они и продемонстрировали, как нужно избавляться от негативной энергии. Кроме того, глава региона подарил Путину и Моди нефритовые чётки, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Путин поручил федеральному правительству совместно с и.о. губернатора Сахалина Валерием Лимаренко разработать программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве, писал News.ru.