https://static.news.ru/photo/c6a82a10-39ef-11ea-b55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: batalist.neva/vk.com

Авторы трёхмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» продемонстрировали её президенту Владимиру Путину в ходе мероприятий, посвящённых прорыву блокады Ленинграда.

Панорама создана творческой командой «Невский баталист» и состоит из восьми залов. Проект иллюстрирует путь простого солдата от родного дома в белорусской деревне до Рейхстага в Берлине.

Панорама позволяет зрителю окунуться в события 1941–1945 годов. Для её создания авторы использовали подлинные предметы военных лет, а также детально проработанные копии военной техники. Часть задействованных на выставке фигур представляет реально существовавших людей, а сами эпизоды панорамы основаны на воспоминаниях ветеранов.

Проект был реализован благодаря президентскому гранту в размере около 41 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что поисковики нашли могилу брата Путина, который погиб во время блокады. По словам президента, захоронение находится в районе Пискарёвки.