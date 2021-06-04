Путин удивился своим же словам из 90-х

https://static.news.ru/photo/f8a10480-ac88-11eb-beac-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Станислав Натанзон процитировал президенту России Владимиру Путину его собственные слова середины 90-х годов об опасности наведения порядка «жёсткой рукой». Глава государства удивился.

Вы как-то сказали, я процитирую: «Нам всем кажется, если навести порядок твёрдой жёсткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдёт, потому что эта жёсткая рука начнёт нас очень быстро душить», — сказал Натанзон.

После этого он задал вопрос, не начала ли «жёсткая рука» уже душить. Путин не поверил, что цитата принадлежит ему, и добавил, что он «не чувствует» никакого дискомфорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Левада-Центр провёл опрос, чтобы узнать, какой объём власти россияне готовы передать одному человеку, насколько силён запрос на «сильную руку» во главе государства. Оказалось, что он действительно довольно велик.

Так, 49% опрошенных считают, что эта самая «сильная рука» нужна России постоянно. Ещё 26% полагают, что бывают ситуации (например, сейчас), при которых такая централизация власти полезна. И лишь 22% респондентов заявили, что подобной концентрации полномочий в руках одного человека допускать нельзя.