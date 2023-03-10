Стал известен новый рейтинг доверия Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян, 76,7% одобряют его деятельность

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, его деятельность одобряют 76,7%.

Показатели доверия к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину ниже — 61,8%. При этом деятельность Мишустина одобряет 53,3%, а деятельность правительства — 52,1%.

Россияне также сообщили, что если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, 38,8% голосов набрала бы «Единая Россия», 10,3% получила бы КПРФ, а ЛДПР — 8,7%. Еще 9,7% опрошенных готовы проголосовать за непарламентские партии, а 11,1% не стали бы участвовать в выборах.

Опрос проводился с 27 февраля по 5 марта. Ежедневно в нем принимали участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.

20 февраля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян к Путину в 79,1% объясняется консолидацией общества и сохранением стабильности в экономике. По его словам, экономика «стоит твердо на ногах», а по некоторым направлениям перешла в фазу развития.