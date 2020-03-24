https://static.news.ru/photo/4f67461e-6dc7-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил главе государства, что динамика распространения коронавирусной инфекции в столице является высокой.

Как передаёт «Интерфакс», столичный градоначальник рассказал Путину, что в настоящий момент у 500 человек в Москве подозревают COVID-19. Состояние двух пациентов, которым уже диагностировали инфекцию, является тяжёлым — они подключены к аппарату искусственного дыхания. Восемь человек с коронавирусом госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке в состоянии средней тяжести.

Собянин обсудил с Путиным возможность распространения на всю страну рекомендации соблюдать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ранее такой призыв в своём указе мэр адресовал жителям Москвы.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы в условиях пандемии коронавирусной инфекции уделили особое внимание вопросу здоровья бездомных. В приёмном отделении Центра социальной адаптации, в мобильных пунктах на привокзальных площадях и в точках оказания срочной социальной помощи лицам без определённого места жительства, обратившимся с жалобой на недомогание, измеряют температуру. В случае необходимости больного госпитализируют вне зависимости от наличия у него документов.