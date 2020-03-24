Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил главе государства, что динамика распространения коронавирусной инфекции в столице является высокой.
Как
Собянин обсудил с Путиным возможность распространения на всю страну рекомендации соблюдать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ранее такой призыв в своём указе мэр адресовал жителям Москвы.
По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы в условиях пандемии коронавирусной инфекции уделили особое внимание вопросу здоровья бездомных. В приёмном отделении Центра социальной адаптации, в мобильных пунктах на привокзальных площадях и в точках оказания срочной социальной помощи лицам без определённого места жительства, обратившимся с жалобой на недомогание, измеряют температуру. В случае необходимости больного госпитализируют вне зависимости от наличия у него документов.
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