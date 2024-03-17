Путину доложили о первых результатах выборов Песков: Путину доложили о лидерстве на президентских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину, который побеждает на проходящих выборах главы государства, доложили об актуальных результатах голосования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, от российского лидера ничего не утаивали.

А как вы думаете? Утаили что ли? — ответил Песков на вопрос журналистов, доложили президенту о первых результатах подсчета голосов или нет.

Ранее Центризбирком России обнародовал информацию, согласно которой действующий президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на голосовании. Путин набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным информационного табло в ЛНР на втором месте из кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР).

До этого ВЦИОМ передавал, что глава государства, согласно данным экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, Путин наберет 87% голосов. Кроме этого, действующий российский лидер на тот момент побеждал в Херсонской и Запорожской областях. Российский лидер набрал в регионах 88,12% и 92,95% голосов соответственно.