https://static.news.ru/photo/9eaea4f4-2260-11ea-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин признал необходимость регистрации жизненно важных лекарств зарубежного производства. Российский лидер отметил, что при этом нельзя забывать о развитии отечественной фармацевтической отрасли.

Проблему незарегистрированных медицинских препаратов поднял на ежегодной большой пресс-конференции один из журналистов. Он отметил, что граждане РФ вынужденны заказывать их в Интернете, нарушая таким образом закон, а легальные российские аналоги при этом часто уступают зарубежным образцам в качестве.

Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них — это, как они сами считают, очень важное, — это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято, — ответил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что российских граждан нельзя лишать возможности использовать критически важные для них лекарства. Однако все решения в этой области должны приниматься с осторожностью, чтобы не навредить отечественной фармацевтической индустрии.

У Минздрава есть здесь определённые предложения, думаю, в ближайшее время они будут реализованы, — резюмировал Путин.

Президент РФ в ходе прямой линии также отметил серьёзный прогресс в борьбе с детской смертностью в стране.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.