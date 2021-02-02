Путина смутили слова «элитный» и «элитарный» в названии учебных заведений

https://static.news.ru/photo/b81b7bd0-6565-11eb-92d0-96000091f725_660.jpg Фото: licey.keo-rostov.ru

Российский президент Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов «элитарный» и «элитный» в названиях учебных заведений. Об этом лидер страны заявил на встрече с участниками конкурса «Учитель года», которая прошла в режим видеоконференции.

Путина удивило название учебного заведения «Лицей классического элитарного образования», его представляет победитель конкурса Михаил Гуров.

То, что образование у вас в лицее на должном уровне даётся, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса «Учитель года», это очевидный факт. Но меня всегда смущают такие слова «элитный», «элитарный». Почему нельзя «Лицей классического образования»? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека? — отметил российский лидер.

Путин предположил, что учебное заведение получило такое название, чтобы «привлечь родителей, у которых есть денежки». При этом президент подчеркнул, что видно, что в лицее дают качественное образование, поскольку педагог из этого учебного заведения выиграл конкурс «Учитель года».

Как писал NEWS.ru, российский лидер поддержал идею снять фильм о выдающихся учителях России. С таким предложением обратился педагог из Орловской области Антон Гомозов. Он предложил рассказать в фильме как о педагогах прошлого, так и о тех, кто работает в наши дни.