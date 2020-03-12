Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация, когда руководство государственных компаний получают слишком большие зарплаты.
Отвечая на вопрос о том, как соотносится высокий уровень дохода таких топ-менеджеров с тем, что они работают в госкомпаниях и получают деньги из бюджета, он отметил, что этом может быть связано с общей рыночной стоимостью управленцев такого уровня.
Не так все просто, как, казалось бы, на первый взгляд, — заметил российский лидер.
По его словам, сами менеджеры оправдывают такие зарплаты тем, что берут на работу большое количество иностранных специалистов. Путин считает, что госкомпании вынуждены брать таких сотрудников и обеспечивать им высоких доход,
Как писал NEWS.ru, ранее глава РФ сообщил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.
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