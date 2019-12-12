https://static.news.ru/photo/19c80dba-1d2f-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к мэрии Москвы и правительству страны с просьбой внести предложения о том, как увековечить память скончавшегося 10 декабря экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

Президент напомнил, что Лужков занимал пост градоначальника в сложное для России время и внёс свой вклад в развитие Москвы. Также глава государства отметил, что покойный был политиком общенационального масштаба.

Его всегда называли «крепкий хозяйственник» — он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком. Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал, — цитирует Путина «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря в последний путь проводили экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он руководил столицей рекордные 18 лет. Энергичный, творческий, неординарный. Это лишь немногие эпитеты, которые звучали в адрес бывшего градоначальника. Юрий Михайлович оставил огромный след в истории не только Москвы, но и всей страны. Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе президент России Владимир Путин.