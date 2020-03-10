Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой, — сказал российский президент.
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Ранее NEWS.ru писал, что о своём желании приехать на празднование 9 Мая в Москву заявили великий герцог Люксембургский Анри, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.
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