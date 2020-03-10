https://static.news.ru/photo/a0dcf6ee-629e-11ea-8417-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой, — сказал российский президент.

Также, отвечая на вопрос ТАСС, важно ли ему, чтобы в Москву на 9 мая приехали все зарубежные лидеры, он ответил, что «вообще не важно, это наш праздник».

Ранее NEWS.ru писал, что о своём желании приехать на празднование 9 Мая в Москву заявили великий герцог Люксембургский Анри, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.