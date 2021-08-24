Путин заявил об «историческом шансе» решить жилищный вопрос

У российских властей появился «исторический шанс» решить вопрос с жильём граждан. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое транслировал телеканал «Россия 24».

У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс, — сказал он.

По его словам, обеспечение жильём — одно из фундаментальных условий для нормальной жизни людей.

В ответ на слова зампреда правительства Марата Хуснулина о возможности получить жильё для 5 млн россиян в 2026 году Путин призвал ставить «амбициозные цели» и «добиться большего». Хуснулин отметил, что для увеличения объёмов строительства до 120 млн квадратных метров в год потребуется напряжённо работать.

Ранее Путин предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу, в рамках которой аварийным будет признано жильё, подлежащее расселению на 1 января 2021 года.

24 августа стало известно, что Минстрой переработал госпрограмму «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём», включив в неё большую часть задач, предусмотренных нацпроектами. Среди таких планов — ликвидация очереди льготников на получение жилья к 2030 году, ежегодное строительство до 5 млн кв. м арендного жилья и обеление этого сектора, а также увеличение объёмов индивидуального жилищного строительства в полтора раза.