Путин оценил публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4833ca7c-6b99-11eb-aec8-96000091f725_660.jpg Фото: thelancet.com

Президент Владимир Путин прокомментировал появление в медицинском журнале Lancet публикации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, это подтверждает авторитет как препарата, так и издания.

Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу, — сказал политик на совещании с членами правительства.

По его словам, практика уже сейчас демонстрирует высокое доверие к препарату. Кроме того, уровень защиты в 90%, который даёт вакцина, подтверждает её безопасность.

При этом, как писал NEWS.ru, почти половина россиян (45,6%) не хотят прививаться от коронавируса. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже. В НИУ ВШЭ отметили, что основной причиной увеличения числа коронаскептиков является отсутствие заболевших в их окружении.

Научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что публикация в научном издании Lancet подтверждает надёжность и эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что может говорить об оправданном подходе к её ускоренной регистрации на территории РФ.

При этом 23 декабря немецкая клиника Charité опубликовала в журнале Lancet отчёт о клиническом случае российского политика Алексея Навального. Медицинские специалисты из ФРГ в документе повторили утверждение об обнаружении врачами бундесвера в анализах оппозиционера отравляющего вещества группы «Новичок». Тогда Песков, комментируя эту публикацию говорил, что в Кремле медицинские издания не читают.