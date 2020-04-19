Путин заявил об активном анализе опыта других стран в борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он сообщил, что российские власти внимательно анализируют опыт работы других государств с коронавирусом. По мнению лидера, это позволяет увидеть вероятные риски и сработать на опережение.
Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение, — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru информировал о другом заявлении президента. По его словам, пик коронавируса в стране ещё не пройден. Число заболевших будет расти ещё во многих регионах.