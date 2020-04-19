Путин заявил об активном анализе опыта других стран в борьбе с пандемией

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию. К такому выводу пришёл сотрудник Молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

По словам эксперта, в России наблюдается не экспоненциальный рост числа заражённых, а субэкспоненциальный. Он намного медленнее. Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом...