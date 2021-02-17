Путин заявил о вреде «пещерного» национализма для России

https://static.news.ru/photo/4422ae4a-7106-11eb-9829-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Пещерный» национализм в России, нацеленный на выделение одного из множества этносов, населяющих нашу страну, только вредит государству, считает российский президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что представители всех национальностей должны в равной степени чувствовать поддержку в нашей стране.

Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищён, и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну, — сказал Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

В 2018 году NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал себя «самым правильным и эффективным националистом» в стране. По его мнению, под такую категорию попадает человек, который нацелен на сохранение многонациональной России.

В феврале 2020 года Путин дал поручение ФСБ России оперативно пресекать любые призывы к насилию на почве национализма и религиозной вражды.