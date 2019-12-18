https://static.news.ru/photo/15fce76e-2257-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что в России фиксируется существенный прогресс в решении проблемы детской смертности.

По его словам, в целом гражданам, в том числе детям, должны предоставлять медомощь бесплатно и в подавляющем большинстве случаев так и происходит.

Ранее глава государства сообщил, что часть мер в области демографии планируется распространить в Зауралье по примеру Дальнего Востока.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что если государство не примет мер по увеличению рождаемости, то уже через четыре года убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год.