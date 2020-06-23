Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

https://static.news.ru/photo/fa2057c4-b55e-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян.

Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам. По словам президента, пандемия коронавируса стала для РФ вызовом колоссальной сложности. Он отметил, что месяцы в период самоизоляции были трудными для граждан, однако в обществе не было растерянности. Российский лидер подчеркнул, что в этот период время россиянами ощущалось по-другому.

Прошло всего три месяца. Обычно такой период — один квартал — пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили​, — сказал Путин.

Трансляция выступления ведётся на телеканале «Россия 24». С начала пандемии российский лидер выступал с обращениями к россиянам уже пять раз. Последнее состоялось 28 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам 23 июня. Телеобращение должно было состояться в 15:00, однако время начала трансляции несколько раз переносилось.