Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян.
Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам. По словам президента, пандемия коронавируса стала для РФ вызовом колоссальной сложности. Он отметил, что месяцы в период самоизоляции были трудными для граждан, однако в обществе не было растерянности. Российский лидер подчеркнул, что в этот период время россиянами ощущалось по-другому.
Прошло всего три месяца. Обычно такой период — один квартал — пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили, — сказал Путин.
Трансляция выступления
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам 23 июня. Телеобращение должно было состояться в 15:00, однако время начала трансляции несколько раз переносилось.
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