Путин заявил о необходимости укреплять русский мир

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил о необходимости развивать и укреплять русский мир, передаёт РИА Новости. Во вторник, 2 февраля, глава государства вручил более 20 высших государственных наград выдающимся деятелям страны, в частности, в области науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса.

Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является <...> многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы, — сказал Путин.

Церемония награждения выдающихся деятелей прошла в Екатерининском зале Кремля. Президент вручил более 20 высших государственных наград. Так, шесть человек были удостоены звания Героя Труда, среди них главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, боровшаяся за жизнь пациентов с коронавирусом с начала пандемии.

Звезду Героя РФ получил лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов. Ордена Пирогова удостоились глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал телеведущего Владимира Познера за слова о «русском мире». Познер заявил, что такого понятия нет, оно «придумано», а есть русская иммиграция — люди, уехавшие из РФ и ставшие гражданами других государств.