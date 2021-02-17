Путин заявил о необходимости сдерживать рост безработицы в РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса безработица в России продолжает расти, хотя темпы роста заметно замедлились. При этом президент подчеркнул, что необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и затем выйти на докризисный уровень безработицы.

Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но всё-таки он есть и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз, — сообщил президент в ходе встречи с лидерами фракций в Госдуме.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минтруде назвали российские регионы с самой неблагополучной ситуацией по безработице в России. Отмечалось, что количество безработных за время пандемии коронавируса более всего увеличилось в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области.

По всей России с 1 апреля прошлого года по 25 января нынешнего численность официально зарегистрированных безработных в стране увеличилась в 3,6 раза — на 1,9 млн человек.