Путин заявил о необходимости резервных коек для больных COVID-19

Президент Владимир Путин прокомментировал слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о возможности возврата части выделенных для заражённых коронавирусом коек к оказанию плановой медицинской помощи. По словам политика, в стране должен оставаться резерв свободных мест.
Он отметил, что, согласно прогнозам ВОЗ и экспертов других организаций, осенью может возникнуть вторая волна эпидемии коронавируса,
Вы, конечно, посмотрите самым внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно, это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть, — подчеркнул глава государства.
Он попросил самым серьёзным образом отнестись к такой необходимости.
Как писал NEWS.ru, к 22 мая Россия остаётся второй после США страной по распространению коронавируса: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. Уровень смертности при этом, по официальным данным, держится одним из самых низких в мире. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.
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