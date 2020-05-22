Общество

Путин заявил о необходимости резервных коек для больных COVID-19

17:21, 22 мая 2020 64
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о возможности возврата части выделенных для заражённых коронавирусом коек к оказанию плановой медицинской помощи. По словам политика, в стране должен оставаться резерв свободных мест.

Он отметил, что, согласно прогнозам ВОЗ и экспертов других организаций, осенью может возникнуть вторая волна эпидемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

Вы, конечно, посмотрите самым внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно, это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть, — подчеркнул глава государства.

Он попросил самым серьёзным образом отнестись к такой необходимости.

Как писал NEWS.ru, к 22 мая Россия остаётся второй после США страной по распространению коронавируса: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. Уровень смертности при этом, по официальным данным, держится одним из самых низких в мире. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.

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