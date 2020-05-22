Путин заявил о необходимости резервных коек для больных COVID-19

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В случае заражения коронавирусом скорую следует вызывать в исключительных случаях. Об этом заявил директор и главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах. По его словам, в незамедлительной госпитализации нуждаются только те пациенты, которые заметили у себя одышку и затруднённое дыхание.

Если у вас нет сопутствующих заболеваний и вы моложе 65 лет, не стоит стремиться вызывать скорую, — приводит его слова Lenta.ru. По его словам, врачи оценивают состояние больных по КТ....