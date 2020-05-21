Путин заявил о необходимости принятия закона о работе студентов в школах

Закон, который разрешит студентам работать в школах, должен быть принят уже в июне, чтобы учащиеся вузов смогли летом принять участие в организации отдыха детей.
Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания о ситуации в образовательной системе, передаёт РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что закон должен разрешить работу как на временной, так и на постоянной основе. Путин отметил, что привлечение студентов к организации отдыха детей уже практикуется в некоторых формах, но «надо просто сделать это шире».
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России объявил о том, что во всех регионах страны единый государственный экзамен состоится 29 июня. ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники российских школ в 2020 году получат аттестаты о среднем образовании без сдачи экзаменов.