Путин заявил о необходимости принятия закона о работе студентов в школах

https://static.news.ru/photo/169b8946-9b6a-11ea-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Закон, который разрешит студентам работать в школах, должен быть принят уже в июне, чтобы учащиеся вузов смогли летом принять участие в организации отдыха детей.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания о ситуации в образовательной системе, передаёт РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что закон должен разрешить работу как на временной, так и на постоянной основе. Путин отметил, что привлечение студентов к организации отдыха детей уже практикуется в некоторых формах, но «надо просто сделать это шире».