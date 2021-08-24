Президент России Владимир Путин предложил объявить Годом педагога 2023 год. Об этом президент сообщил на встрече с представителями общественности.

Путин назвал вопросы качества и доступности школьного образования важными для российского общества. Кроме того, президент заявил, что нужно совершенствовать оплату труда учителей, но при этом ориентироваться на возможности бюджета.

Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определённые планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше, — сказал президент.

По словам Владимира Путина, учителя создают будущее страны и их работа является важнейшей для общества. А также для современной школы важно участие учеников и родителей.

Ранее стало известно, что большинство учителей признали систему образования в школах устаревшей.