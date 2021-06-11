Путин заявил о необходимости иммунизации от коронавируса 60% россиян

Владимир Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к коронавирусу должен достичь 60%, учитывая тех, кто уже переболел COVID-19, передаёт ТАСС.
Об этом Путин
Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно, — сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
Ранее сообщалось, что недостаточная вакцинация населения — главная причина роста заболеваемости коронавирусом в России, об этом рассказал NEWS.ru профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Если бы все дружно сделали прививку, число больных бы уменьшилось, отметил эксперт. В РФ есть «нормальные, эффективные, хорошие вакцины», поэтому привиться от коронавируса может и должен каждый, добавил Аграновский.