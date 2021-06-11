Путин заявил о необходимости иммунизации от коронавируса 60% россиян

https://static.news.ru/photo/d8c694ac-cb7f-11eb-9d65-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к коронавирусу должен достичь 60%, учитывая тех, кто уже переболел COVID-19, передаёт ТАСС.

Об этом Путин сообщил , комментируя слова митрополита Волоколамского Илариона о том, что нужно привить «не 18 млн, а 118 млн граждан». По мнению главы государства, столько не нужно.

Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно, — сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

Ранее сообщалось, что недостаточная вакцинация населения — главная причина роста заболеваемости коронавирусом в России, об этом рассказал NEWS.ru профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Если бы все дружно сделали прививку, число больных бы уменьшилось, отметил эксперт. В РФ есть «нормальные, эффективные, хорошие вакцины», поэтому привиться от коронавируса может и должен каждый, добавил Аграновский.