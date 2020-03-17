Президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.
Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня особенно важно то, о чём я сейчас сказал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение национальных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов, — заявил президент.
Путин добавил, что ведомству необходимо наладить тесное сотрудничество с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС.
NEWS.ru ранее писал, что российский лидер призвал прокуратуру эффективнее защищать социальные права людей. Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии Генпрокуратуры.