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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2019 году в России были зафиксированы перебои в поставке лекарств в 42 региона России.

В связи с перебоями поставок лекарств в 42 субъектах РФ прокурорами принимались меры по обеспечению необходимыми препаратами льготников, — рассказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры России. NEWS.ru писал, что аптеки...