Путин заявил о недопустимости зарплат ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) недопустимы и противоречат новым поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации.
По словам главы государства, платить зарплаты ниже МРОТ является нарушением закона. Он напомнил, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТ «является нарушением закона, причём основного закона страны, это просто недопустимо».
В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объёме МРОТ установлен в размере 12 130 рублей,
Владимир Путин также отметил, что в стране ситуация с безработицей по-прежнему остаётся напряжённой несмотря на беспрецедентные меры поддержки. По его словам, благополучие граждан и рост их доходов является приоритетом власти.
Как сообщал NEWS.ru, в правительстве РФ обсуждается вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума в субъектах Федерации, передают СМИ. Запрет будет действовать в том случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины. Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет происходить раз в пятилетку.
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