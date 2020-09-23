Путин заявил о недопустимости зарплат ниже 12 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/1e2934da-fda6-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) недопустимы и противоречат новым поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации.

По словам главы государства, платить зарплаты ниже МРОТ является нарушением закона. Он напомнил, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТ «является нарушением закона, причём основного закона страны, это просто недопустимо».

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объёме МРОТ установлен в размере 12 130 рублей, пишет «Парламентская газета».

Владимир Путин также отметил, что в стране ситуация с безработицей по-прежнему остаётся напряжённой несмотря на беспрецедентные меры поддержки. По его словам, благополучие граждан и рост их доходов является приоритетом власти.

Как сообщал NEWS.ru, в правительстве РФ обсуждается вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума в субъектах Федерации, передают СМИ. Запрет будет действовать в том случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины. Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет происходить раз в пятилетку.