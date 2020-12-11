Путин заявил о недопустимости многообразия полов у людей

https://static.news.ru/photo/0a31f5fe-3bca-11eb-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Президент РФ Владимир Путин счёл совершенно неприемлемым для России то, что происходит в некоторых странах с числом полов у людей. Такое заявление он сделал во время встречи с членами Совета по правам человека.

То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По словам президента, существует «очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется». По его мнению, следует защищать фундаментальные ценности, «на которых основано наше общество».

Как писал NEWS.ru, новый закон о «третьем поле» вступил в силу в Германии с 1 января 2019. Согласно этому закону, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».

Аналогичные законы были приняты в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Канаде, а также на острове Мальта. По данным ООН, в мире рождается около 1,7% людей с интерсексуальными половыми признаками. Примерно столько же рождается людей с рыжими волосами.

Власти Нидерландов приняли решение отказаться от обозначения пола человека в паспортах к 2025 году.